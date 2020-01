Salon'un şubat programı kışa meydan okuyor

Salon İKSV şubat ayında da müziğe olan hakimiyetini kanıtlamış müzisyenlerin solo projeleri ile gruplarını sahnesinde konuk etmeye devam ediyor.

90’ların başında “caz için yeni bir konsept” üreten Norveçli caz piyanisti ve bestecisi Bugge Wesseltoft’un, Norveç’in gelecek vaat eden en iyi müzisyenleri olarak tanımladığı, saksofonda Marthe Lea, gitarda Oddrun Lilja Jonsdottir, altyapılarda Sanskriti Shrestha ve davul ve vokallerde Siv Øyunn Kjenstad’dan oluşan yeni ekibi ile oluşturduğu ikonik caz projesi Bugge Wesseltoft’s New Conception Of Jazz, blues ve garage rock grubu The Wanton Bishops, zamansız müziğini, ozanlara meydan okuyan vokalleriyle New Jerseyli şarkıcı, söz yazarı Luke Elliot ve müzikte çok yönlülüğün temsili isimler arasında yer alan Cass McCombs Band Şubat’ta Salon sahnesinde dinleyici ile buluşacak.

Şubat ayının ikinci yarısında programına hız kesmeden devam eden Salon, Kanada’nın indie rock külliyatının en değerli üyelerinden biri olarak tanınan The Dears, Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarından Redd, besteci, perküsyon ve ud sanatçısı Yinon Muallem, İstanbullu kemençe sanatçısı Derya Türkan, flütçü Yossi Arnheim ve çağdaş Türk müziği bestecisi Tuluğ Tırpan’ın ortak projesi olarak şekillenen Bridges ve maskülen tarzı, sert tavrıyla özellikle kadın müzikseverlerin en karizmatik bulduğu müzisyenlerden Kat Frankie’yi hayranlarıyla buluşturacak.

Salon şubat programı

Bugge Wesseltoft’s New Conception of Jazz

1, 2 Şubat, Çarşamba & Perşembe

Masa 60 TL, Ayakta (tam) 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 21.30

Kapı Açılış: 21.00

90’ların başında “caz için yeni bir konsept” üreten Norveçli caz piyanisti ve bestecisi Bugge Wesseltoft, üyeleri sürekli değişen grubuyla çıktığı on yılı aşan dünya turneleri, 400’den fazla konser ve beş albümden sonra uzun bir sessizliğe çekilmişti. 2016’da grubun yirminci yılını kutlayan ekip bunu ihtişamlı bir geri dönüşle süslemeye karar verdi. Norveç’in gelecek vaat eden en iyi müzisyenleri olarak tanımladığı, saksofonda Marthe Lea, gitarda Oddrun Lilja Jonsdottir, altyapılarda Sanskriti Shrestha ve davul ve vokallerde Siv Øyunn Kjenstad’dan oluşan yeni ekibiyle, “You Might Say”, “Existence” ve “Change” gibi çok sevilen şarkılarıyla şimdi Salon’da. Jan Garbarek, Erik Truffaz ve Nils Petter Molvaer sevenlerin favori projelerinden Bugge Wesseltoft’u ikonik elektronik caz projesi, 1 Şubat Çarşamba akşamı 21.30’da Salon dinleyicisi ile buluşacak.

The Wanton Bishops

4 Şubat Cumartesi

Ayakta (tam) 50 TL, Öğrenci 40 TL

Konser: 22.30

Kapı Açılış: 21.30

Blues, garage rock grubu The Wanton Bishops, Beyrut'ta bir blues barın önünde gerçekleşen kavganın ortasında tanışan ve arkadaşlıklarını kavga sonrasında içtikleri birkaç kadehe bağlayan Nader ve Eddy tarafından kuruldu. The Black Keys ve Black Rebel Motorcycle Club ile birlikte garage rock’ın yeniden doğuşunda büyük rol oynayan ve Orta Doğu’dan çıkan en önemli projelerden biri oldu. Aşk, para ve bu ikisinin yokluğundan ve tabii yalnızlıktan bahsettikleri tuşesi yüksek şarkılarıyla dinleyen herkesi dans ettirdiler. En çok sevildikleri şehirler arasında yer alan İstanbul’da çok özledikleri hayranlarıyla buluşmak üzere Salon’a konuk olan The Wanton Bishops, 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.30’da sahneyi devralıyor.

Luke Elliot (Solo)

9 Şubat Perşembe

Oturmalı (numarasız) Tam 50 TL, Ayakta 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 21.30

Kapı: 21.00

New Jerseyli şarkıcı, söz yazarı Luke Elliot, sekiz yaşında piyano çalmaya başladı, ilk bestesini tamamladığında sadece 13 yaşındaydı. İlk kısacalarını 2010’da yayımladı. Philadelphia, New Jersey ve New York City’de gerçekleştirdiği sayısız performanslardan biri esnasında Rihanna’nın eski menajeri tarafından keşfedildi. Göz açıp kapayıncaya kadar müzik kariyerini kıtalar arası bir başarıya dönüştü. İskandinav ülkelerinde verdiği konserlerde hatrı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Sonic Youth, Dinosaur Jr. ve Kurt Vile’dan tanıdığımız indie ikonu prodüktör John Agnello ile çalıştığı “Dressed for the Occasion” ile Nordik ülkelerinde geçtiğimiz yılın en çok dinlenen müzisyeni oldu. Luke Elliot, şimdi de zamansız müziğini, ozanlara meydan okuyan vokalleriyle beraber 9 Şubat Perşembe akşamı saat 21.30’da dinleyici ile buluşturmak için Salon’a konuk oluyor.

Cass McCombs Band

10 Şubat Cuma

Ayakta (tam) 45 TL, Öğrenci 35 TL

Konser: 22.00

Kapı: 21.30

Californialı şarkıcı, söz yazarı, kent ozanı Cass McCombs, bugüne kadar yayımladığı dokuz uzun, bir kısa çalar ve şiirlerinin üzerinde rock, blues, folk ve country sosu gezdirip yayımlayan ender bulunan müzik adamlarından. Büyük festivallerden ev konserlerine kadar birçok yerde sahne alan McCombs, 2007’de yetenek avcısı plak şirketlerinden Domino Records ailesine katıldı. Müzikte çok yönlülüğün temsili isimler arasında yer alan Cass McCombs, 10 Şubat Cuma akşamı saat 22.00’da İstanbul’daki hayranları ile Salon’da buluşacak.

%100 Müzik: The Dears

11 Şubat Cumartesi

Ayakta (tam) 50 TL, Öğrenci 40 TL

Konser: 22.30

Kapı: 22.00

Kanada’nın indie rock külliyatının en değerli üyelerinden biri olarak tanınan The Dears, Salon sahnesinden dinleyiciye seslenecek. Grup, 1995’te Montreal’de kurulduktan sonra ilk önce kendi evinde daha sonra ise dünya müzik sahnesinde önemli bir yer edindi. Grubun sesi ve yüzü Murray Lightburn’ün vokali, Morrissey ve Damon Albarn’un tek potada eritilmiş hâli olarak dikkat çeken The Dears, canlı performanslarıyla da zihinlerde yer eden gruplardan bir tanesi. 2012’de İstanbul Caz Festivali’ne konuk olduktan sonra Mart 2016’da Salon izleyicisiyle tanışan The Dears, son albümleri Times Infinity Volume One’ın yayımlanmasından hemen sonra 11 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.30’da bir kez daha Salon’da.

Redd

17 Şubat Cuma

Ayakta (tam) 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 22.0

Kapı: 21.00

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarından Redd, 2005'te kurulduktan sonra çeşitli konser serilerine ve soundtrack çalışmalarına imza attı. Farklı sosyal sorumluluk projeleri ve konserlerinde ön saflarda yer alan Redd, yaptıkları açıklamalar, muhalif duruşları, basın özgürlüğünün yanında duran tavırları ve müzik sansürüne karşı çıkışlarıyla tanındı ve kısa sürede onları dinleyen herkesin sevgisini kazandı. Yayımladıkları her albümde yepyeni bir anlayışla ve fakat benimsedikleri tarzlarından ve çizgilerinden hiç şaşmayan Redd, müziği taçlandırmak için 17 Şubat Cuma akşamı saat 22.00’da Salon’da.

Bridges - Yinon Muallem, Derya Türkan, Yossi Arnheim, Tuluğ Tırpan

22 Şubat Çarşamba

Masa 50 TL, Ayakta (tam) 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 21.30

Kapı: 21.00

Besteci, perküsyon ve ud sanatçısı Yinon Muallem, İstanbullu kemençe sanatçısı Derya Türkan, flütçü Yossi Arnheim ve çağdaş Türk müziği bestecisi Tuluğ Tırpan’ın ortak projesi olarak şekillenen Bridges, enstrümanlarıyla aşk yaşayan müzisyenlerden bir dünya müziği ziyafeti yaşatıyor. Dünyanın birçok ülkesinde sayısız performans sergileyen, Türk ve Yahudi müziğinin zengin köklerinden beslenen Yinon Muallem, geçtiğimiz sezon Norveçli müzisyenlerle güçlerini birleştirdiği Norwegian Oud başlıklı projesiyle Salon’a konuk olmuştu. Şimdi ise iki ülkeden kendi kulvarlarında virtüöz ikişer müzisyenle sahneye çıkacakları Bridges ile Türk ve Yahudi müziği arasındaki köprüleri güçlendirecek bir performans sergilemek üzere 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30’da sahnede.

Kat Frankie

25 Şubat Cumartesi

Oturmalı (numarasız) 50 TL, Ayakta (tam) 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 21.30

Kapı: 21.00

Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı Kat Frankie, genç yaşta müzikle tanışan isimlerden. Altı yaşında gitar çalıp beste yapmaya başlayan Kat Frankie’nin en büyük ilham kaynağı Simon & Garfunkel’di. Sonrasında kontrbas ve piyano ile de yeteneklerini geliştiren Avustralyalı şarkıcı, bir alçalıp bir yükselen, vurgusu yüksek davul ritimleriyle aynı ölçekte sert vokalleriyle dinleyenlerin zihninde yer edindi. Maskülen tarzı ve sert tavrıyla özellikle kadın müzikseverlerin en karizmatik bulduğu müzisyenlerden Kat Frankie, 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30’da Salon dinleyicisiyle bir araya gelecek.

Bilet Bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor. Bowers & Wilkins de Salon İKSV’ye teknolojik destek veriyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.

Salonla ilgili tüm sorular için: medya@iksv.org

