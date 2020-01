Salon'da bu hafta neler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ın müzikseverleri bir araya getirdiği Salon sahnede bu hafta birbirinden ünlü isimler yer alacak. Ayın ilk konserini 2 Ekim bugün gerçekleştirecek sahnede Filmekimi iş birliğiyle müzikal ve mental sınırları zorlayan Igorrr’la sesin sınırlarını zorlayacak. Sahne, 8 Ekim Pazartesi gününe kadar her gün bir başka sanatçıyı misafir edecek.

Ekim ayının son haftası Salon’da Filmekimi kapanış konseri ile bitiyor. 8 Ekim Pazar akşamı gerçekleşecek Filmekimi kapanış konserinde rembetiko’dan klezmer’e, cazdan fusion’a uzanan bir yelpazeyi kat eden Cümbüş Cemaat Salon İKSV sahnesini devralacak.

İşte Salon İKSV'nin bu haftaki programı:

2 Ekim Pazartesi: Igorrr

2 Ekim Pazartesi akşamı Salon İKSV’de Filmekimi işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr müziğin sert yüzünü tercih edenler için sahnede olacak. Elektronik, drum and bass ve noise metal gibi birbirine hayli tezat türleri bir araya getirip breakcore olarak özetlenebilecek bir türe imza atan Igorrr, dört uzunçalar yayımladı. Bunlardan sonuncusu, Haziran çıkışlı Savage Sinusoid, Igorrr’dan her zaman daha fazlasını beklemek gerektiğinin en iyi kanıtı. Metal ve elektronik müziğe tutkuyla bağlı olanları aynı çatı altında toplayacak konserin yıldızı Igorrr, Filmekimi’nde gösterilecek, Bruno Dumont’un yönetmenliğini üstlendiği Jeanette’in film müziklerinin de yaratıcısı. Konserin biletleri ayakta(tam) 45 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

3 Ekim Salı: Anthony Strong

İngiliz caz piyanisti Anthony Strong, Royal Academy of Music’te caz piyano eğitimi aldığı yıllarda Charlotte Church, Michael Bolton, Marti Pellow ve Jocelyn Brown gibi isimlere eşlik ederek bilinirlik kazandı. 2009’da yayımladığı ilk albümünün ardından, BBC Radio 2’de hakkında “Bu çocuk çok büyük yetenek vaat ediyor” cümleleri sarf edilen Strong, aynı yıl Super Bowl reklamında Adrien Brody’nin piyanistini canlandırdı. Paris’te BB King’in alt grubu olarak 12 performansa da imza atan İngiliz piyanist, son dönemin en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımlanıyor. Strong, özlenen caz standartlarına ve hit şarkılara yeni yorumlar katmak için dörtlüsüyle Salon’da. Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta(tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

4 Ekim Çarşamba: Mammal Hands

Piyanoda Nick Smart, davul ve tablada Jesse Barrett ve saksofonda Jordan Smart’tan oluşan caz, folk ve elektronika grubu Mammal Hands, grup üyelerinden Jesse’nin başta tabla ustası Sirishkumar Manji olmak üzere şaman geleneğinden ödünç aldığı ritmik ve melodik altyapılarla hipnotik tesirini arttırdı, caz harmonileri ve güncel klasik müzikle boyut değiştiren bir John Coltrane etkisi yarattı. Mammal Hands, Bonobo, Gilles Peterson ve Jamie Cullum’un hayranlar listesinde yer almakla kalmıyor, Londra King’s Palace’taki konserlerinden Montreal Caz Festivali’ndeki dudak uçuklatan performanslarına kadar sayısız performanslarıyla anılıyor. Sufi ve şaman geleneğinden Afro-trans’a, İrlanda ve Doğu Avrupa halk müziklerinden Philip Glass’a uzanan eklektik tarzıyla Mammal Hands, bütün biletleri tükenen bir konserden tam bir yıl sonra tekrar aynı sahnede, Salon’da hayranlarıyla buluşuyor. Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta(tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

5 Ekim Perşembe: Shye Ben Tzur’un Rajasthan Express ile ortak projesi JUNUN

Sufi ruhani müzik geleneğinden Qawwal’i günümüze taşıyan besteci-ozan Shye Ben Tzur’un Hintli ekip the Rajasthan Express ile projesi JUNUN, 2015 baharında, İsrailli müzisyen Shye Ben Tzur, yönetmen Paul Thomas Anderson ve Radiohead’in gitaristi Jonny Greenwood’un “Rajasthan Express” müzisyenleri tarafından Hindistan’ın kuzeyindeki Mehrangarh Kalesi’nde ağırlanmasıyla başladı. Grubun kalenin içinde kurulan stüdyoda geçirdikleri üç haftalık eşsiz ve coşkun buluşma aynı adlı bir albüm ve bir filmle, JUNUN’la sonuçlandı. Albüm ve filmi takiben ekip dünya çapında birçok festivalde ve mekânda sahne aldı. Geçtiğimiz yaz 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beykoz Kundura’yı saatlerce dans ettirdikten sonra samimi, kültürlerarası ve ruhsal bir müzik yolculuğuna dönüşecek ve %100 Müzik sponsorluğunda gerçekleşecek konserleriyle bu defa Salon’dalar. Konserin biletleri ayakta(tam) 60 TL, öğrenci 45 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

6 Ekim Cuma: Nathan Fake

İngiliz DJ prodüktör Nathan Fake, henüz 19 yaşında bir yeni yetenekken IDM prodüktörü James Holden tarafından keşfedildi. Holden’ın plak şirketi Border Community’ye katılan Fake, buradan üç uzunçalar yayımladı. Elektronik müziğin daha yalın, minimalist tarafına eğilen parçalarıyla, Pitchfork ve Mixmag’den beş yıldızlı yorumlar aldı. Apparat,

Fairmont ve Four Tet şarkılarının remix’lerini yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında Ninja Tune’dan yayımladığı, bugüne kadarki en deneysel işi olan Providence’ın turnesi kapsamında, atmosferik tech-house’tan downtempoya uzanan parçalarıyla Salon’un konuğu olmaya hazırlanıyor. Gecenin başlangıcını ise yerli sahnede bağımsız ve iyi müzik adına daima çıtayı yüksekte tutan Partapart’ın da kurucuları Can ve İlker’in ortak projesi Men With A Plan yapacak. Nathan Fake’in ardından ise festivallerin aranan DJ’lerinden Büber setin başına geçiyor. Konserin biletleri ayakta(tam) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

7 Ekim Cumartesi: Jakuzi

darkwave, synthpop grubu Jakuzi, yayımladıkları ilk tekli Koca Bir Saçmalık’ın klibi ile göz açıp kapayıncaya kadar herkesin favorisi oldu. 80’leri bugünde yaşatan synthesizer’ları ve Kutay’ın John Maus, Ian Curtis, Özdemir Erdoğan ve hatta Müslüm Gürses’in kesişim kümesinde yer alan vokalleriyle biletleri yok satan konserlere imza atmaya başladılar. İlk albümleri Fantezi Müzik’in ardından yurtdışında da ses getirerek Berlin menşeli City Slang Records bünyesine dahil oldular. Kulaktan kulağa yayılan harika performanslarından birine şahit olmak isteyenler 7 Ekim akşamı Salon’da buluşuyor.

8 Ekim Pazar: Kapanış konseri Cümbüş Cemaat ile Salon sahnesinde

Filmekimi’nin 8 Ekim Pazar akşamı yapılacak kapanış konserinde rembetiko’dan klezmer’e, cazdan fusion’a uzanan bir yelpazeyi kat eden Cümbüş Cemaat Salon İKSV sahnesini devralacak. Akordeon, keman, klarinet, davullar, darbukalar, gitarların bir araya geldiği, genişçe Balkan müziği olarak tarif edilebilen, gamsız, kedersiz müzikleriyle Cümbüş Cemaat, Tony Gatlif’in son filmi Djam’de Melik Şah ile birlikte yer aldı. Film için Tony Gatlif’in yeni sözler yazdığı geleneksel rembetiko parçalarını birlikte seslendirdiler ve filmin 70. Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde bir de konser verdiler. Cümbüş Cemaat, Djam ile aynı günde Filmekimi izleyicisi için Melik Şah’ın da katılımıyla sahneye çıkacak. Konserin biletleri ayakta(tam) 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.