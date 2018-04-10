Salon'da bu hafta: Ali Demirel - Carlota Marques

Müzik videolarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel ile müzisyen Carlota Marques, Metin Erksan’ın Kuyu filminin üzerine İstanbul Film Festivali kapsamında 11 Nisan'da Salon'da canlı bir performans gerçekleştirecekler.

Deneysel video çalışmaları, canlı görsel tasarımları/performansları ve Plastikman, Richie Hawtin, Captain Comatose için ürettiği müzik videolarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel ile müzisyen Carlota Marques, İstanbul Film Festivali kapsamında, Metin Erksan’ın Kuyu filmi eşliğinde 11 Nisan'da Salon'da sahne alacak.

İstanbul Film Festivali kapsamındaki bir diğer konser Ankara’nın heyecan verici yeraltı müzik camiasını 12 Nisan’da Salon’a taşıyacak. Ankara Rocks! konserinde Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor, konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın, Asena Özçetin eşliğiyle filmin ve Ankara’nın şerefine Salon’da sahneye çıkacak.

XJAZZ kapsamında Studnitzky KY Organic, minimal ama bol katmanlı seslere hayat verdiği KY projesiyle 13 Nisan Cuma akşamı konuk olurken, 14 Nisan Cumartesi akşamı ise Peter Broderick öncesinde Gevende, On Your Horizon, Mutrib gibi alternatif sahnenin önemli isimleriyle olan işbirliklerinden tanıdığımız Gülşah Erol, minimal melodileri görkemli çello partisyonlarıyla buluşturacak.