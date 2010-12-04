T24 LogoT24 Logo
Spor

SALON FUTBOLUNDA TÜRK POLİSLERİNİN BAŞARISI ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 14:15

-SALON FUTBOLUNDA TÜRK POLİSLERİNİN BAŞARISI ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Dünya Polisleri Salon Futbolu Şampiyonası'nda Türkiye, 42 ülke arasında 6. oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16. Dünya Polisleri Salon Futbol Şampiyonası, 22-26 Kasım tarihleri arasında Belçika'nın Lommel şehrinde yapıldı. 42 ülkeden toplam 84 takımın yer aldığı şampiyonada Türk takımı, yaptığı 12 karşılaşma sonunda altıncılığı elde etti. Açıklamada, her karşılaşmadan önce ve sonra takımların birbirlerine çeşitli hediyeler vererek, ülkeler arası iyi niyet dilekleri bildirildiği ifade edilerek, ''Türkiye'nin, AB müzakere sürecinde bulunduğu bu dönemde, AB ülke polisleri ve vatandaşları ile olumlu ilişkilerde bulunma ve ülkemizin tanıtımı kapsamında Türk Polis Teşkilatı olarak üzerimize düşen görev en iyi şekilde yerine getirilmiştir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24