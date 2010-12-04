-SALON FUTBOLUNDA TÜRK POLİSLERİNİN BAŞARISI ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Dünya Polisleri Salon Futbolu Şampiyonası'nda Türkiye, 42 ülke arasında 6. oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16. Dünya Polisleri Salon Futbol Şampiyonası, 22-26 Kasım tarihleri arasında Belçika'nın Lommel şehrinde yapıldı. 42 ülkeden toplam 84 takımın yer aldığı şampiyonada Türk takımı, yaptığı 12 karşılaşma sonunda altıncılığı elde etti. Açıklamada, her karşılaşmadan önce ve sonra takımların birbirlerine çeşitli hediyeler vererek, ülkeler arası iyi niyet dilekleri bildirildiği ifade edilerek, ''Türkiye'nin, AB müzakere sürecinde bulunduğu bu dönemde, AB ülke polisleri ve vatandaşları ile olumlu ilişkilerde bulunma ve ülkemizin tanıtımı kapsamında Türk Polis Teşkilatı olarak üzerimize düşen görev en iyi şekilde yerine getirilmiştir'' denildi.