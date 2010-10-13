-ŞALOM: 1967 SINIRLARINA DÖNÜŞ KABUL EDİLEMEZ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - İsrail Başbakan yardımcısı Silvan Şalom, 1967 sınırlarına dönüşün kabul edilemez olduğunu söyledi. Şalom, Filistinlilerin, ABD'nin "kendi teklifini belirle" çağrısına, "İsrail'in sınırlarını belirle" şeklinde yanıt vermesi ve 1967 sınırlarında bir Yahudi devletini tanıyacaklarını söylemesi üzerine, ''1967 sınırlarına dönüş kabul edilemez'' açıklamasında bulundu. İsrail Başbakan yardımcısı Şalom, ''İsrail'de bu konuda çok uzun süredir bir uzlaşma var'' ifadesini de kullandı. İsrail ile barış görüşmelerine dahil olan Filistin Kurtuluş Örgütü yönetiminin liderlerinden Yaser Abid Rabbo, İsrail'in, "Filistinlilerden İsrail'in bir Yahudi devleti olduğunu kabul etmesini buna karşı hükümetinden yerleşim birimi inşaatı durdurulmasına ilişkin moratoryumun uzatılmasını istemeye hazır olduğu" yönündeki teklifine yanıt vermiş ve ''İsrail'in tanımamızı istediği İsrail devletinin bir haritasını hem İsrail hükümetinden hem de Amerikan yönetiminden resmen istiyoruz. Bu harita eğer 1967 sınırları temelindeyse ve İsrail'in 1967'de işgal ettiği bütün Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesini öngörüyorsa, ismi her ne olursa olsun, uluslararası hukuka uyan İsrail'i tanırız'' demişti.