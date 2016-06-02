Salma Hayek: Her gün seks yapamazsınız

49 yaşındaki Meksikalı aktris Salma Hayek, Red dergisinin kapak kızı oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, mutlu evliliğin sırrının ise "sürekli seks yapmak" olmadığını dile getirdi.

54 yaşındaki iş adamı François-Henri Pinault ile 2009 yılında evlenen 49 yaşındaki Hayek, bir aşk evliliği yaptığını söyledi.

"Aşk dolu, iyi bir evlilik hayattaki en büyük başarım. Yuvam, kocam neredeyse orası. O benim için yuva demek. Çekirdek ailemizin dışında kalan her şey, birlikte deneyimlediğimiz bir macera" dedi.

“Her gün seks olursa o iş büyüsünün kaybeder”

Hürriyet'in haberine göre; Salma Hayek, seksin mutlu bir evliliğin anahtarı olmadığının da altını çizdi: "Seks, mutlu bir evliliğin anahtarı değil ancak yan etkisi olabilir. Ayrıca her gün olmaz ki! Her gün olursa büyüsünü kaybeder. Bence en önemli olan şey eşinizle olan kimyanızın sürekli olması... Eğer birlikte gülüyor, keşfediyor, eğleniyorsanız romantizm sürmeye devam eder, bu da evliliği ayakta tutan yegane şeydir" dedi.

“Çocuklarınızı yalnızlaştırmayın”

8 yaşında bir kızı olan Hayek, çocuklarını sürekli ekran karşısında oyalamaya çalışan aileleri de eleştirdi: "Evet biliyorum, anneler çok yorgun. Hele ki benim gibi geç yaşta anne olanlar... Ama çocuklarınızı hayatın akışına sürüklemelisiniz. Onları ekran karşısına kitlerseniz izole olmaya ve yalnızlaşmaya başlarlar. Onları hayatınıza dahil edin, paylaşın. Çünkü en önemli olan şey onun insanlarla iletişimde olması."