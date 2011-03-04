Şallı, 'Meme uçları' eleştirisine yanıt verdi

T24 - Ebru Şallı'nın pilates yaparken meme uçlarının gözüktüğü fotoğrafı twitter'a koyup, "Ebru Şallı'nın pilates yaparken meme uçlarını görmekten sıkıldım" diye yazan kişinin usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz olduğu sanılıyordu. Ancak gerçek çok farklı çıktı.







Habertürk yazarı Esin Övet, Ebru Şallı'yı arayarak konuyu sordu.



Şallı, Övet'e o yazıyı fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın değil, hiç tanınmayan Taner Yılmaz'ın yazdığını söyledi.



Ebru Şallı eleştiriyle ilgili olarak da "Tamer ile konuştuk. Hatta çok güldük" dedi ve yapılan bu yorum için "Yapacak birşeyim yok. Ben emziren bir anneyim. Şu anda da seninle konuşurken bebeğimi emziriyorum" diye yanıt verdi.