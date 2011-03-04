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Şallı, 'Meme uçları' eleştirisine yanıt verdi

Ebru Şallı'nın pilates yaparken meme uçlarının gözüktüğü fotoğrafı twitter'a koyması eleştiri aldı...

04 Mart 2011 02:00

T24 - Ebru Şallı'nın pilates yaparken meme uçlarının gözüktüğü fotoğrafı twitter'a koyup, "Ebru Şallı'nın pilates yaparken meme uçlarını görmekten sıkıldım" diye yazan kişinin usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz olduğu sanılıyordu. Ancak gerçek çok farklı çıktı. 


Meme uçları eleştirisine yanıt geldi
Habertürk yazarı Esin Övet, Ebru Şallı'yı arayarak konuyu sordu. 

Şallı, Övet'e o yazıyı fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın değil, hiç tanınmayan Taner Yılmaz'ın yazdığını söyledi. 

Ebru Şallı eleştiriyle ilgili olarak da "Tamer ile konuştuk. Hatta çok güldük" dedi ve yapılan bu yorum için "Yapacak birşeyim yok. Ben emziren bir anneyim. Şu anda da seninle konuşurken bebeğimi emziriyorum" diye yanıt verdi.



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