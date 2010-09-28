'Sallama, korkup kaçtın!'

T24 - Kadir İnanır geçen hafta yaptığı açıklamada "1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Ahmet Kaya'ya yapılan saldırıda orada değildim. O sırada salonda yoktum. Benim olduğum yerde arkadaşıma kim yanlış yapabilirdi? 3-5 yavşak zibidinin haddine mi dostuma çatal atmak" demişti. Gazeteci-televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı, Kanaltürk'teki '2. Sayfa'da Kadir İnanır'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.





Rasim Ozan Kütahyalı, Kadir İnanır'ı yalanlayarak şunları söyledi:



"Ahmet Kaya'ya yapılan linç girişiminin hiçbir yerde yayınlanmamış ham bandını defalarca izledim. Ahmet Kaya sahneye çıkıyor, ödülünü alıyor, Kürtçe albüm çıkartacağını söylüyor. Salonda gerilim başlıyor. Sonra sahneden inip Kadir İnanır'ın masasına gidip elini tutuyor. Birkaç dakika içinde kıyamet kopuyor. Kadir İnanır resmen orada! Gerginliği görüyor. O anda salonda olmaması imkansız. Ahmet Kaya'ya 'yuh' çekilirken masasında oturuyor. Şimdi 'Orada değildim' diye sallamasın. Resmen korkmuş. Mertçe korktuğunu söylesin. Rambo musun sen? 60 yaşını geçtin. Bu açıklamana herkes kahkahayla gülüyor. 'O günlerde ortam oydu, kahramanlık yapamazdık' diye açıklasa daha samimi olurdu. Eğer kahramanlık yapmak istiyorsa o söz ettiği 3-5 zibididen şimdi hesap sorsun bakalım! Bence Kadir İnanır korkak ya da alçak olma korkusu arasında sıkışıp kaldığı için şimdi böyle açıklamalar yapmak zorunda hissetti kendini. Biz ondan olaylar patlak verirken 'Yapmayın, kendinize gelin arkadaşlar' diye karşı çıkmasını beklerdik. İşte o zaman kendisine 'Kahraman' derdik. O gün kahramanlık yapan yalnızca 2 kişi vardı. Biri Mehmet Aslantuğ diğeri de Savaş Ay'dı. Ahmet Kaya'nın önünde siper oldular, salonu yatıştırmaya çalıştılar. Bazıları gibi salondan sıvışmadılar."

