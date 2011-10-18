-Şalit, Mısırlı yetkililerin elinde TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasındaki tutuklu takası çerçevesinde, İsrailli asker Gilad Şalit'in Mısırlı yetkililere teslim edildiği haberleri kesinleşti. Şalit'in kısa bir süre içinde İsrail tarafına geçirilmesi bekleniyor. Kanal 2 televizyonunun Arap konularıyla ilgili muhabir-yorumcusu Ehud Yaari, Mısır'daki kaynaklarına dayanarak, Şalit'i Hamas'ın askeri kanadının komutanı Ahmed El Cabari'nin, bizzat kendisinin Mısırlılara getirdiğini belirtti. Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum, Şalit'in Mısırlılara teslim edildiğini doğrulayarak, takas anlaşmasının ilk aşamasının "başarıyla tamamlandığını" belirtti.