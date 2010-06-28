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Dünya

'Şalit için görüşmeye hazırız'

Hamas'ın Şam'da yaşayan siyasi büro şefi Halid Meşal, İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasıyla ilgili, dolaylı görüşmelere hazır olduklarını

28 Haziran 2010 03:00

T24- Hamas'ın Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan siyasi büro şefi Halid Meşal, İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması amacıyla, taleplerini karşılaması koşuluyla, İsrail ile dolaylı görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.
    

Meşal, Şam'daki bir törende yaptığı konuşmada, "Arabuluculara söylüyorum: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız, ama taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Şalit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haklı taleplerimize yanıt vermeyi kabul ederse özgür olacak" dedi.


Filistinli mahkumlar karşılığında Şalit'in serbest bırakılması koşuluna atıfta bulunan Meşal, "Gilad Şalit tek olmayacak, bütün mahkumlarımızı serbest bırakıncaya kadar düşmanın asker ve subaylarını kaçırmaya devam edeceğiz. İsrail kuvvet dilinden başkasını anlamıyor" diye konuştu.


Meşal, konuşmasında İsrail yönetimini bir kez daha, Hamas ile mahkum değişimini bozmakla suçladı.

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