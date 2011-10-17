Şalit için ABD'den dev tatbikat

T24 - Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına sadece bir gün kaldı. Anlaşmanın son anda bozulmasından çekinen ABD, takasın süreceği hafta boyunca Ortadoğu'da büyük bir hava tatbikatı başlattı.







Akdeniz'den Hürmüz Körfezi'ne kadar tüm Ortadoğu semalarında cuma gününe kadar sürecek tatbikatla, ABD Hava Kuvvetleri Ortadoğu'da olası bir kriz halinde Hava Kuvvetleri'nin nakliye ve tahliye gücünü test etmeyi hedefliyor.



İsrailli esir asker Gilad Şalit'in yarın bırakılacağı saatlerde ABD nakliye uçakları, İsrail ve Suudi Arabistan'a inerek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olacaklar. Takasın yapılacağı saatlerde ayrıca İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan ordusu alarm düzeyini en üst seviyeye çıkaracaklar.





Filistinli mahkumlar Türkiye'ye geliyor



Londra merkezli El Hayat gazetesine konuşan Hamaslı üst düzey yönetici Musa Ebu Marzuk, sürgün edilmeleri koşuluyla serbest bırakılacak 40 Filistinli mahkumu Türkiye, Katar ve Suriye'ye göndereceklerini söyledi. Marzuk bu üç ülkenin söz konusu mahkumları kabul edeceklerini taahhüt ettiklerini belirtti.



Adının açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi de, Türkiye, Suriye ve Katar'ın Mısır ve Hamas'la birlikte mahkumların sevk edilme süreci konusunda iletişim içinde olduklarını söyledi.





İlk aşamada 477 filistinli serbest kalacak



İsrail ile Hamas arasında Kahire'de dolaylı görüşmeler yoluyla imzalanan ve İsrailli asker Gilad Şalit karşılığında bin 27



Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasının ilk aşaması yarın gerçekleşecek. İlk aşamada Şalit ve 477 Filistinli tutuklunun takası gerçekleştirilecek.



Hamas'ın El Aksa televizyonuna göre, Gilad Şalit yarın saat 11.00'de Mısır'ın Sina tarafına geçirilecek, oradan da İsrailli yetkililere teslim edilecek.





Şalit için askeri tören



Sınırdan İsrail tarafına askeri bir üsse geçirilecek olan Şalit, oradan da Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof askeri üssüne götürülecek. Tel Nof'ta ailesiyle buluşacak olan Şalit için, burada Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın da katılacağı askeri tören yapılacak.