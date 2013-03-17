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Dünya

Salim İdris: Kaliteli silahlar verilirse Esed'i 1 aya kadar deviririz

Türkiye'nin muhaliflere verdiği destekten memnun olduğuna dikkat çeken İdris, Türkiye'de pek çok Suriyeli mülteci ikamet ettiğini söyledi

17 Mart 2013 16:54

Özgür Suriye Ordusu Komutanı Salim İdris, bazı Batılı ülkelerin muhaliflere silah vermeme kararını "gözden geçireceklerini" belirtmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi. İdris, "Yüksek kaliteli silahlar sağlanırsa rejimi 1 aya kalmadan devirebileceklerini" iddia etti.

Salim idris muhaliflere silah tedariğine soğuk bakan ülkelerin tavırlarını değiştirmesini olumlu karşıladı.

İdris, bu kararın diğer ülkelere de yansıması dileğinde bulundu.

İran'ın Esed rejimine verdiği destekten de söz eden İdris, İran'ın Esed rejimi taraftarlarına silah eğitimi verdiğini ve Hizbullah üzerinden de teknik donanım sağladığını öne sürdü.

Türkiye'nin muhaliflere verdiği destekten memnun olduğuna dikkat çeken İdris, Türkiye'de pek çok Suriyeli mülteci ikamet ettiğini söyledi.

Türk hükümetinin tıbbi ve insani yardım sağladığını söyleyen muhalif komutan, Türkiye'nin kendilerini uluslararası sahada desteklemeye devam etmesini istedi.

Özgür Suriye Ordusu Komutanı muhaliflerin, stratejik pozisyonundan da bahsetti.

Suriye'nin doğusuna ve ve batıda da Rakka'ya hakim olduklarını belirten İdris, bu hafta Deyr Ez Zur'u alacaklarını iddia etti. İdris'e göre muhalifler, Humus'ta Bab-u Ab'ur As Sultaniye'den Şor'a kadar olan bölgeye de hakim.

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