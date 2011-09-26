Salih'ten Yemen'de erken seçim sinyali

T24 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih 49'uncu Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle devlet televizyonunda yaptığı “ulusa sesleniş” konuşmasında erken seçim sinyali verdi.





Salih, ülkesine döndükten sonraki ilk ulusa sesleniş konuşmasında, terör örgütü El Kaide ile mücadeleden, ekonomik sorunlara ve devam eden çatışmalara kadar birçok konuya değindi.

Yemen'de devam eden şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için herkesin sorumluluk taşıdığını savunan Salih, gerek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gerek Riyad yönetimi ve gerekse Beyaz Saray ile işbirliği içinde olmaya hazır olduklarını söyledi. Hükümetin feshi ve yetkilerinin devri için erken seçimleri işaret eden Salih, yönetimin, barıştan yana olan insanlara devredilmesi gerektiğini ifade etti.

'Sizler kurbansınız, piyonsunuz'

Gençlik devrimini başlatıp sürdüren gençlere seslenen Salih, “Sizler kurbansınız, devletten nemalanan ve yıllardır bu ülkenin sırtından geçinenlerin piyonu oldunuz” dedi. Hükümet olarak ülke genelinde yaşanan çıkar kavgalarından galip gelenin kendilerinin olacağını belirten Salih, iktidarın değişimini isteyenlere “gelin diyaloğa açığız” çağrısında bulundu.

Yeni seçimler ve geçiş süreci için KİK planlarının esas alınacağını söyleyen Salih, “Farklı çıkar ve amaçlar doğrultusunda masaya gelenleri tarih yazacak” dedi.

El Kaide'nin ülke genelindeki otorite boşluğu ve güvenlik zaaflarından yararlanmak için fırsat kolladığını dile getiren Salih, ordunun kahramanca mücadelesiyle bunun önüne geçildiğini, bu bağlamda ABD ve Suud yönetimlerine yardımlarından dolayı müteşekkir olduğunu ekledi.

3 Haziran'da sarayına yapılan bombalı saldırıda yaralanarak tedavi için Suudi Arabistan'a giden Salih, cuma sabahı sürpriz bir şekilde ülkesine dönmüş ve devam eden çatışmalardaki sivil kayıpların önüne geçememiş, bir haftada 150 kişi hayatını kaybetmişti.