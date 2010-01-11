Salihli'ye Roman göçü sürüyor

Selendi'de yaşanan olayların ardından, Gördes'ten 11 kişilik bir aile daha Salihli'ye gitti ve ilçeye yerleşen Roman sayısı 40 oldu.



Manisa'nın Selendi ilçesinde yılbaşı gecesi sigara içilmesi nedeniyle çıkan ve iki gün sonra tekrar büyüyen kavganın ardından geçici olarak Gördes ilçesine nakledilen Roman ailelerin ikinci kafilesi bu akşam saatlerinde Salihli'ye geldi.



Manisa İl Özel İdaresi'ne ait araçlarla Cumartesi günü Salihli'ye getirilen Uçkan ve Özer ailelerinden sonra bugün, akşam saatlerinde Koca ailesinden oluşan toplam 11 kişi Özyurt Mahallesi'ndeki evlerine yerleştirildi. Bu aileyle birlikte Salihli'ye yerleştirilen Romanların sayısı 40'a ulaştı.





İyi yaşam



Aile reisi Süleyman Koca, Salihli'ye gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Selendi'ye geri dönmeyi düşünmediklerini belirten Koca, ''Onlar bize taş ve sopayla saldırdı. Biz



onları zeytin dalıyla karşıladık. Selendi'ye geri dönmeyi düşünmüyoruz, belediye başkanına kalbimiz kırık. Selendi halkı ile 35 yıl birlikte çalıştık. Bize Gördes ve Salihli halkı kucak açtı. Devletimizden Allah razı olsun. Çocuklarımızla burada daha iyi yaşayacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.



Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca her eve 1 soba, 750 kilogram kömür, tahta parçası ve kuru erzak yardımı yapılırken, eksik ev eşyaları da Salihli Belediyesi'ne bağlı Sosyal Market Evi tarafından karşılanıyor. Ayrıca ailelere öğle ve akşam yemekleri veriliyor.



Aydın'ın Didim ilçesindeki Rumelili Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Manisa'nın Selendi ilçesindeki olayları protesto etti.



Dernek merkezinde toplanan Romanlar, ''Hepimiz kardeşiz'', ''Romanlara sahip çıkılsın'', ''Selendi'deki olayları kınıyoruz'' yazılı dövizlerle Didim Merkez Camisi'ne kadar yürüdü.



Didim Rumelili Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Metin Çakır, burada yaptığı açıklamada, ''Didim'de yaşayan Romanlar olarak Selendi'deki olaylardan çok rahatsızız. Yaşadığımız bu topraklarda ne bayrağımıza ne milletimize ne de devletimize mermi atmadık. Burada doğduk, burada öleceğiz. Türkiye hepimizin. Selendi'deki Romanlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' dedi.



Yürüyüşe Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.