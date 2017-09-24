Salihli'de otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, şerit ihlali yapıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir-Denizli Karayolu\'nun Manisa\'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönünden İzmir yönüne giden Murat Işık (24) , kullandığı 64 FD 001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride savrularak takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan Murat Işık, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Rabia Gökmen (22) ise yaralandı. Gökmen, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gökmen\'in durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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