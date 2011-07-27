-SALİHLİ'DE ORMAN YANGINI SALİHLİ (A.A) - 27.07.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı mevkindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim birimlerine sıçraması engellenen yangında şu ana kadar yaklaşık 40 hektar alanın yandığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, küçük çocukların oyun oynarken sebep oldukları yangına Kütahya, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa ve Muğla'dan gelen orman yangını ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için yapılan çalışmalara 35 arazöz, 15 su ikmal aracı, 8 yer ekibi, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile çevre ilçe belediye itfaiye araçları katıldı. Yangın bölgesine gelen Manisa Valisi Celalettin Güvenç, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın ve AK Parti Manisa milletvekili Muzaffer Yurttaş yetkililerden bilgi alıp olay yerinde inceleme yaptılar. Salihli Orman İşletme Şefliği binasında oluşturulan kriz masasında Vali Güvenç, AK Parti Manisa milletvekili Yurttaş, Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, Manisa İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Manisa İl Afet Acil Durum Müdürü Bekir Şen ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Metin Şahin durum değerlendirmesi yaptı. Manisa Valisi Güvenç yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti. Müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangının yerleşim birimlerine sıçraması engellenirken şu ana kadar yaklaşık 40 hektar alanın yandığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.