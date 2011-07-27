T24 LogoT24 Logo
Gündem

SALİHLİ'DE ORMAN YANGINI SALİHLİ (A.A)

27 Temmuz 2011 10:24

-SALİHLİ'DE ORMAN YANGINI SALİHLİ (A.A) - 27.07.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı mevkindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim birimlerine sıçraması engellenen yangında şu ana kadar yaklaşık 40 hektar alanın yandığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, küçük çocukların oyun oynarken sebep oldukları yangına Kütahya, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa ve Muğla'dan gelen orman yangını ekipleri müdahale ediyor.  Yangını kontrol altına almak için yapılan çalışmalara 35 arazöz, 15 su ikmal aracı, 8 yer ekibi, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile çevre ilçe belediye itfaiye araçları katıldı. Yangın bölgesine gelen Manisa Valisi Celalettin Güvenç, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın ve AK Parti Manisa milletvekili Muzaffer Yurttaş yetkililerden bilgi alıp olay yerinde inceleme yaptılar. Salihli Orman İşletme Şefliği binasında oluşturulan kriz masasında Vali Güvenç, AK Parti Manisa milletvekili Yurttaş, Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, Manisa İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Manisa İl Afet Acil Durum Müdürü Bekir Şen ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Metin Şahin durum değerlendirmesi yaptı. Manisa Valisi Güvenç yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti. Müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangının yerleşim birimlerine sıçraması engellenirken şu ana kadar yaklaşık 40 hektar alanın yandığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24