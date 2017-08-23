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Salihli'de 1020 kök hintkeneviri ele geçirildi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1020 kök hintkeneviri ele geçirildi

23 Ağustos 2017 04:14

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1020 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çaypınar Mahallesi Muslukgediği Mevkii\'nde operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 30 santimetre ile 2 metre arasında değişen 1020 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Jandarma, imha ettiği hintkenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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