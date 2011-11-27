-Salih'in Yemen'e döndüğü iddiası SANA (A.A) - 26.11.2011 - Yemen resmi haber ajansı Saba'nın haberine göre cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ülkesine geri döndü. Hafta içi sürpriz bir şekilde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) barış planını imzalamak üzere Suudi Arabistan'a giden Salih'in, KİK planını imzaladıktan sonra tedavi için New York'a gittiği yönünde haberler çıkmıştı. Salih'in New York'a gidişi, imzalanan barış planı ve kendisine sağlanan dokunulmazlık hakkı sonrasında Yemen'e geri dönmeyeceği yönünde yorumlanırken, Saba ajansının son dakika olarak geçtiği haber büyük bir şaşkınlık yarattı. Salih, ABD'nin de desteklediği Körfez İşbirliği Konseyi girişimini hafta başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalamıştı. Salih'in imzaladığı yetki devir anlaşmasına göre iktidar 30 gün içinde devlet başkanı yardımcısına devrediliyor, 90 gün içinde de devlet başkanı seçimi yapılıyor. Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yetkilerini devreden anlaşmayı imzalamasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Abdu Rabbo Mansur Hadi, devlet başkanı seçiminin 21 Şubat 2012'de yapılacağını bildirmişti.