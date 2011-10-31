-Salihi, Hoşyar Zebari ile görüştü BAĞDAT (A.A) - 31.10.2011 - Nazmi Akyol - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD güçlerinin bölgede daha uzun bir süre kalmasının bölgede gerginliğe ve büyük sorunlara sebep olacağını söyledi. Resmi ziyaret amacıyla Bağdat'ta bulunan Salihi, temaslarından sonra Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile ortak basın toplantısı düzenledi. Salihi, ABD yetkililerinin "İran'ın Irak'taki etkisi ve rolü" konusundaki eleştirileri ve ABD'nin Irak'tan tamamen çekilmesi, Körfez ülkelerinin tutumu gibi konulardaki soruları yanıtlarken, "ABD'nin Irak'tan çekilmesi ile ABD ve uluslararası güçlerin Körfez ülkelerindeki varlığı konularında İran'ın tutumunun net olduğunu" belirtti. Ali Ekber Salihi, şöyle devam etti: "Irak ve bölgenin bu tür kuvvetlerin bulunmasına ihtiyacı yoktur. ABD güçlerinin bölgede daha uzun bir süre kalması bölgede gerginliğe ve büyük sorunlara sebep olacaktır. Bağımsız bir ülke ve muazzam bir halka sahip olan Irak, şu an hiç bir ülke için tehdit oluşturmamaktadır. Irak bağımsız bir ülke olduğu için birilerinin yanında durmasına ihtiyacı yok. Irak Ordusunun modern silahlara sahip olmasını sağlamak ve bu silahları kullanımı konusunda eğitimi bizim için sorun değil. Ne yazık ki, ABD, Irak ordusunun modernizasyonunu sağlamak ve alacağı silahlar konusunda Irak ordusunu eğitme bahanesiyle Irak'ta kalmayı hedefleyerek, uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası sorumluluğu çiğnemiştir" dedi. Irak Dışişleri Bakanı Zebari de, Amerikan güçlerinin Irak'tan çekildikten sonra ülkesinin geleceğiyle ilgili kararların alınmasında Irak'ın herhangi bir ortağının olmayacağını belirtti. Zebari, Irak'ın geleceği ile ilgili karar almanın hükümet, parti ya da bir tarafın elinde olmadığını, bu konuda karar alma yetkisinin sadece Irak halkının elinde olduğunu vurguladı.