T24 LogoT24 Logo
Dünya

SALİH YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI SANA (A.A)

09 Haziran 2011 14:29

-SALİH YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI SANA (A.A) - 09.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, yoğun bakımdan çıktı. Saba ajansı, Yemen'de geçen hafta Başkanlık Sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan ve Suudi Arabistan'a nakledilen Salih'in (69) Riyad hastanesinin yoğun bakımından çıktığını ve süit odaya alındığını duyurdu.  Ajans, ameliyatın iyi geçtiğini belirtti. Bir tıbbi kaynak, Salih'in göğsündeki şarapnelin çıkarılması için ameliyata alındığını söylemişti. Salih'in kalbinin yakınında şarapnel parçası bulunduğu, ayrıca yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar olduğu bildirilmişti. Suudi bir kaynak da dün, Salih'in durumunun kötü olduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu, yanıklar için estetik ameliyat yapılacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24