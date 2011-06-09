-SALİH YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI SANA (A.A) - 09.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, yoğun bakımdan çıktı. Saba ajansı, Yemen'de geçen hafta Başkanlık Sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan ve Suudi Arabistan'a nakledilen Salih'in (69) Riyad hastanesinin yoğun bakımından çıktığını ve süit odaya alındığını duyurdu. Ajans, ameliyatın iyi geçtiğini belirtti. Bir tıbbi kaynak, Salih'in göğsündeki şarapnelin çıkarılması için ameliyata alındığını söylemişti. Salih'in kalbinin yakınında şarapnel parçası bulunduğu, ayrıca yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar olduğu bildirilmişti. Suudi bir kaynak da dün, Salih'in durumunun kötü olduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu, yanıklar için estetik ameliyat yapılacağını açıklamıştı.