-Salih yetkilerini devredecek RİYAD (A.A) - 23.11.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, ülkesinde kurulacak yeni birlik hükümetiyle işbirliği yapacağını söyledi. Salih, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hazırladığı yetki devri anlaşmasını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalamasından sonra yaptığı açıklamada, Yemen'de 9 aydır süren isyanın bedeline değindi, ancak istifasını isteyen protestocuların taleplerinden söz etmedi. Ali Abdullah Salih, protestoları ''devrim'' olarak nitelendirerek, Devlet Başkanlığı Sarayına haziran ayında yapılan, kendisinin ağır yaralanmasına yol açan saldırının ise ''skandal'' olduğunu söyledi. Yetki devri anlaşması, Salih'in yetkilerini 30 gün içinde yardımcısı Abid Rabbo Mansur Hadi'ye devretmesini ve 90 gün içinde devlet başkanlığı seçimleri yapılmasını öngörüyor.