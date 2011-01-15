-SALİH UZUN KÜRSÜDE FENALAŞTI ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı Salih Uzun, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada fenalaştı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongrede, genel başkan adayları Namık Kemal Zeybek, Adnan Dağıstanlı ve Ahmet Özal'ın konuşmalarının ardından diğer adaylar da delegelere seslendi. Adaylardan eski bakan Rıfat Serdaroğlu, konuşmasında Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne çok zorlu dönemlerden geçtiğini söyledi. Bütün yaşananlara, sıkıntılara rağmen Türkiye'nin her köyünün yol, su, elektriğe kavuştuğunu, barajlar ve enerji hatları yapıldığını belirten Serdaroğlu, bunun demokratların eseri olduğunu ifade etti. Gündemdeki konulara değinirken, Muhteşem Yüzyıl dizisine yapılan eleştirileri hatırlatan Serdaroğlu, ancak Atatürk'e, Türklüğe ve Silahlı Kuvvetlere yönelik hakaretler karşısında hiç ses çıkartılmadığını savundu. -SALİH UZUN- Adaylardan DP Genel Başkanvekili Salih Uzun da kongrenin adının olağan ama yapısı nedeniyle olağanüstü olduğunu söyledi. Uzun, kongrenin yapıldığı salonun dışında birçok kızgın, kırgın ama umutlu demokratın güzel haberler beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Uzun, "Terör örgütü eylemsizlik sürecinde olduğunu söylüyor ama bu örgüt kurulduğu tarihten bu yana hiç olmadığı gibi eylemlerinden hiç elde etmediği başarıları elde etti" dedi. Konuşmasının sonralarına doğru gözyaşlarını tutamayarak duygulu anlar yaşayan ve fenalaşan Uzun, bunun üzerine konuşmasını şöyle bitirdi: "Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ben buraya, sizin karşınıza bir emek vererek gelmiştim, o emeğime sahip çıkmak için emeğime karşılık olsun diye karşınıza gelmiştim. Kendimi size emanet ediyorum, sizi de Allah'a emanet ediyorum." Uzun'a salon dışında bekletilen ambulansta müdahale edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tekrar kürsüye çıkan Uzun, şöyle konuştu: "Karar verirken kendi aklınıza, vicdanınıza danışın, hangi bey ne demişse unutun. Kabinlere girdiğinizde perdeyi de çekin, orada vicdanınızla, Allah'la baş başa kalın öyle karar verin. Kimin bu partiyi bir adım öteye götüreceğine, geleceğe taşıyacağına inanıyorsanız oyunuzu verin. Kendi şahsi hayatımda düstur edindiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum: Allah'ı kendinize vekil yapın, O'ndan başkasına bağlanmayın. Allah'a emanet olun." -TEKİN ENEREM- Eski DYP İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem, yeni bir kadroyla DP'yi eski konumuna getireceklerini ifade etti. Enerem, "Türkiye'ye yeniden kırat iktidarını getireceğiz. Nasıl bu kongre 1993'te ilk kadın başbakanını çıkardıysa, bu kongre partimizi tekrar büyütecek ve güçlendirecektir. DP iktidar olacaktır. 2012'de halk oyu ile seçilecek ilk cumhurbaşkanı Tansu Çiller olacaktır" diye konuştu. Genel başkan adaylarının konuşmalarının tamamlanmasının ardından oy kullanılacak kabinlerin kurulması için salonun ön kısmı boşaltıldı.