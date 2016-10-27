T24 LogoT24 Logo
Spor

Salih Uçan İspanya'ya gidiyor

Kadroda kendisine yer bulamayan Salih Uçan, teklifleri değerlendiriyor

27 Ekim 2016 11:20

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği genç futbolcu Salih Uçan'a İspanya'dan üç kulüp talip oldu.

Geçtiğimiz iki sezonu Roma'da geçiren ancak İtalyan kulübü tarafından bonservisi alınmayan Salih Uçan sezon başında sarı lacivertlilere geri dönüş yapmıştı.

Vitor Pereira döneminde kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan futbolcu, Advocaat'ın gelişiyle birlikte önce yedek kulübesine mahkum kaldı ardından ise kadroya girememeye başladı.

Milli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenilirken genç isim için La Liga'dan yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

 

Salih Uçan da gitmek istiyor

 

Önceki günlerde oynamayarak bir yol alamayacağını belirten Salih Uçan'ın kulübünden gelen kiralama tekliflerini kabul etmesini isteyeceği aktarıldı.

Genç futbolcu için Malaga, Espanyol ve Granada kulüplerinin ilgili olduğu ifade edilirken sarı lacivertli yönetimin Advocaat'ın Aralık ayında vereceği raporla birlikte bu tekliflerden birinin kabul edilebileceği öğrenildi.

Ümit Milli Takım'ın en önemli futbolcuları arasında yer alan Salih Uçan'la ilgili olarak eski hocası Aykut Kocaman'ın da ilgisi olduğu biliniyor.

ETİKETLER

FenerbahçeSalih UçankiralamaMalaga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24