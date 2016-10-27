Salih Uçan İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği genç futbolcu Salih Uçan'a İspanya'dan üç kulüp talip oldu.

Geçtiğimiz iki sezonu Roma'da geçiren ancak İtalyan kulübü tarafından bonservisi alınmayan Salih Uçan sezon başında sarı lacivertlilere geri dönüş yapmıştı.

Vitor Pereira döneminde kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan futbolcu, Advocaat'ın gelişiyle birlikte önce yedek kulübesine mahkum kaldı ardından ise kadroya girememeye başladı.



Milli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenilirken genç isim için La Liga'dan yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Salih Uçan da gitmek istiyor

Önceki günlerde oynamayarak bir yol alamayacağını belirten Salih Uçan'ın kulübünden gelen kiralama tekliflerini kabul etmesini isteyeceği aktarıldı.

Genç futbolcu için Malaga, Espanyol ve Granada kulüplerinin ilgili olduğu ifade edilirken sarı lacivertli yönetimin Advocaat'ın Aralık ayında vereceği raporla birlikte bu tekliflerden birinin kabul edilebileceği öğrenildi.



Ümit Milli Takım'ın en önemli futbolcuları arasında yer alan Salih Uçan'la ilgili olarak eski hocası Aykut Kocaman'ın da ilgisi olduğu biliniyor.