Salih Tuna'dan İbrahim Karagül'e: Kırk yıllık dostların arasını açmak pahasına neler yaptığını herkes gördü!

Salih Tuna, 2006 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e tepki gösteren Tuna, "En ufak eleştiri karşısında ne yaptığını, daha doğrusu kırk yıllık dostların arasını açmak pahasına ne yaptırdığını herkes gördü" ifadesini kullandı.

Söz konusu ayrılığı köşesine taşıyan Ahmet Kekeç de, geçen sene sosyal medyada dolaşıma giren "Medyada İrancı İstemiyoruz" başlıklı tabelanın hedefinde Salih Tuna, Akif Emre ve Mahmut Erol Kılıç'ın olduğunu hatırlatmış, Karagül'ü "linç kampanyası" karşısında "sessiz kalmakla" suçlamıştı.

Bahsi geçen "suçlama"nın ardından Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz, Kekeç'e yönelik olarak kaleme aldığı yazısında "Kekeç, bunca yanlışın toplam yerine kendi adını yazarak külliyen yanlış yaptı. Şimdi umulur ki, mah-ı gufran hürmetine olsun kırk yıllık dostluğun hakkına göre davranır ve vebalini yüklendiği kişilerden ve kurumdan özür diler" ifadelerine yer vermişti.

Lekesiz'in söz konusu yazısını eleştiren ve Kekeç'ten "saygın yazar" olarak bahseden Salih Tuna'nın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

“O müstekreh linç bildirisi üzerine Akif abinin fakiri arayıp, ‘Ne yapmak lazım’ derken ki o hüzünlü, o kırgın sesi kulaklarımdan gitmek bilmiyor. Tıpkı Akif Emre’li o fakülte gezi fotoğrafımızın ‘sansürlenmesinin gözlerimin önünden gitmediği gibi.’

‘Yayın sorumlusu’ olduğun gazetenin yazarları linç edilirken ‘sükut suikastı’ uyguladığını bir başka gazetenin yazarı yüzüne vurduğunda, ‘ah keşke susmasaydım’ diye hayıflanıp, dizlerini döveceğine, vicdani sorumluluk gereği uyarıda bulunan o saygın yazara hakaret ettirdin.



Sakın yine ‘beni de linç ediyorlar’ deme; en ufak eleştiri karşısında ne yaptığını, daha doğrusu (kırk yıllık dostların arasını açmak pahasına) ne yaptırdığını herkes gördü."

"Yeni Şafak'ta iyi insanlar var"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması öncesi iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında "AKP'de gizli hayırcılar var" tartışması yaşanmıştı. Gazeteci Cemil Barlas, 1ANTV'de yayınlanan "1 Haber 3 Yorum" programında Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak "Salih Tuna dışında insan yok içinde" demişti. Salih Tuna ise Cemil Barlas'a, "Asla senin gibi düşünmüyorum; Yeni Şafak'ta iyi insanlar var" yanıtını vermişti.

Adını anmadan köşe komşusu ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın 20 Nisan'da yayımlanan yazısında "Hiç merak etmeyin, göreceksiniz, aramıza sızdılarsa eğer, kibir abideleri, asalaklar, haşereler, çıkar sevdalıları, lejyonerler, dönekler, tembeller, varsa Fetullahçılar tek tek ayıklanacaklar" ifadesini kullandığını hatırlatan Tuna, "Bana 'haşerat' diyen kendi gazetemin o yazarına da beni hedef gösteren 'tekfircilere' de sırf fitne çıkmasın diye cevap vermedim" diye yazmıştı.

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