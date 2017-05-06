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Salih Tuna'dan Ertuğrul Özkök'e 'Asuman' tepkisi: 'Pansuman'ı merak etmesen o gerzek soruyu sormazdın...

"Günahını almak istemem ama..."

06 Mayıs 2017 14:47

Sosyal medyada gündem olan 17-25 Aralık videosunun taraflarından biri olan Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, konuyla ilgili olarak köşe komşusu Hayrettin Karaman'a "Siz ki en adil fetvacısınız, yolsuzluk fetvası bile verip kaç kişiyi kurtardınız. Yine sizin ocağınıza düştük hocam. Bu iki arkadaşın kaderi artık sizin elinizde. Bir sevap daha işleyin. 17 Aralık miladı dakikası dakikasına ne zaman başladı" diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. 

Ertuğrul Özkök'ün ilgili yazısında "Kim bu yere yakın Asuman" diye sorduğunu hatırlatan Tuna, "Günahını almak istemem ama 'Asuman'dan çok 'Pansuman'ı merek ediyorsun gibi geldi bana. Yoksa, Hayrettin Karaman Hoca'ya ironi soslu o gerzek soruyu sormazdın" ifadesini kullandı. 

Salih Tuna'nın "Ne kadar ayıp, ne yaptın Asuman" başlığıyla yayımlanan (6 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hiç kusura bakma Ertuğrul Beyciğim, piyasa “sıfır kilometre Ertuğrul Özkök'lerle” kaynarken seninle uğraşamam.

Madem, Asuman'ın kim olduğunu çok merak ediyorsun, biraz gayret et.

Ne bileyim, en azından tahminini söyle, 3- 5 seçenek sun. O mu bu mu şu mu, diye sor. Öyle lüp diye hazıra konma.

Soner Yalçın katkı sunmuştu mesela.

Bir iki ay önce bu köşecikte ilk kez Asuman'ı yazınca, Mirkelam'ın “Asuman Pansuman” klipinin linkini iletmişti. (Türkiye'de çekilen en güzel kliplerdendir; Şevket Çoruh falan da oynamıştı hani.)

Bak, Ertuğrul Beyciğim…

Günahını almak istemem ama “Asuman”dan çok “Pansuman”ı merek ediyorsun gibi geldi bana.

Yoksa, Hayrettin Karaman Hoca'ya ironi soslu o gerzek soruyu sormazdın.

Zira “Yere yakın Asuman'ın fena halde ayıp halleri” (03 Mayıs 2017, Yeni Şafak) serlevhalı yazımda sorduğun sorunun cevabı ziyadesiyle var. Kaldı ki, Hayrettin Hocamız da aylar öncesinden mahut iftiraya maruz kalmıştı.

Pardon, “Yere yakın Asuman” kim mi?

Hadi tamam, “Ne kadar ayıp” demeyecek, cevap vereceğim. Fakat önce şıkları alayım...
 

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Hürriyet GazetesiSalih TunaErtuğrul ÖzkökAsuman

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