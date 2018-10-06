Salih Tuna: Erdoğan'a ayak uyduramayanların gözünün yaşına bakılmasın

Sabah yazarı Salih Tuna, ekonomi bürokrasisinde aksiyon alınmakta hep geç kalındığını savunarak, artık hiç bir kurum ve bürokratın yan gelip yatmaya hakkının olmadığını yazdı. Tuna iktidara seslenerek, "Geceli gündüzlü çalıştığı muhalifleri tarafından da kabul edilen Başkan Erdoğan'a ayak uyduramayanların gözünün yaşına bakılmasın" dedi.

Salih Tuna'nın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun sebeplerini ve bu durumdan kurtulmak için önerilerini paylaştığı yazısı şöyle:

"Büyük adımlar atmak lazım ama panikle değil suhuletle. Yargıda, üniversitelerde, bürokraside.

Her yerde…

Geceli gündüzlü çalışmak lazım, "beyin göçünü" bile tersine döndürecek bir aşkla.

Parola tek: "Tasarruf - üretim – ihracat."

Almanlar ve Japonlar o büyük yıkımlardan bugünlere gelmelerini günde 16 saat çalışmaya borçlu, unutulmasın.

ABD'nin Türkiye'ye karşı tavrı malum. Ekonomik sistemimizin kırılganlıklarını da az çok bu köşede anlattım.

Malumunuz, 2013 sonrası çok büyük felaketler yaşadık!

Önce Gezi, sonra 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz işgal girişimi ve bitmeyen terör saldırıları…

Sayamadığım kadar da seçim. Bir tanesi de bizi bekliyor…

Ekonomimizi olumsuz etkileyen bütün bu nedenlerin yanı sıra bir de "küresel ekonomik seyir" var.

Gelişmiş dünyadaki merkez bankaları 2008 finansal krizi sonrası faizi sıfıra, hatta sıfırın altına çekti.

"Gelişmekte olan ülkeler" kolay borçlansın diye piyasayı adeta likiditeye boğdular.

Gelişmiş ülkeler piyasaya likidite sağlayıcı para politikalarıyla ekonomilerini raya oturtmaya çalışırken, yabancılar tasarruflarını bize yönelttiler.

Güzel paralar kazandılar. Biz de nakit bolluğu ile (istihdam ve alt yapı için) büyümeye devam ettik.

Bankalarımız da kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli borç verdiler.

Yüksek oranlarla büyümeye devam ederken ülkemize döviz aktığı için reel kur düşük kaldı ve haliyle daha çok ithal mal tükettik.

FED'in ilk faiz artışı ile 2013'de başlayan süreçte likidite koşulları daralmaya başladı.

Sıkıntı baş gösterince dışarıda ve içeride algı faaliyeti matine - suare çalıştı.

Ekonomi bürokrasimiz de aksiyon almakta hep geç kaldı…

Artık hiçbir kurumun geç kalmaya hiçbir bürokratın yan gelip yatmaya hakkı yok.

Geceli gündüzlü çalıştığı muhalifleri tarafından da kabul edilen Başkan Erdoğan'a ayak uyduramayanların gözünün yaşına bakılmasın."