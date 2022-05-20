Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan, 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı Köln'den transfer etti. Bild'in verdiği habere göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti. Sarı-Siyahlı ekip Salih Özcan için Köln'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Türkiye Milli Takımı'nı seçen Salih Özcan milli formayı ilk kez 29 Mart'ta İtalya ile oynana özel maçta giymişti.

Bu sezon Köln formasını 34 maçta giyen Salih Özcan 2 gol atarken bir asist katkısında bulundu.