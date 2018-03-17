Salih Müslim'in Çekya'daki iade davası düştü

Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava düştü.
Eski PYD Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler yetkilisi Salih Müslim Çekya’nın başkenti Prag’da 25 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin Müslim’in iadesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Türkiye’nin iade talebini reddeden mahkeme, Müslim’in Avrupa’da istediği ülkede seyahat edebileceği yönünde karar verdi. Mahkeme aldığı kararı Müslim’in avukatlarına resmen ileterek dosyayı tümden kapattı.