T24 LogoT24 Logo
Gündem

Salih Müslim'in Çekya'daki iade davası düştü

PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla Prag'da açılan dava düştü

17 Mart 2018 22:41

Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava düştü.

Eski PYD Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler yetkilisi Salih Müslim Çekya’nın başkenti Prag’da 25 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin Müslim’in iadesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.  

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Türkiye’nin iade talebini reddeden mahkeme, Müslim’in Avrupa’da istediği ülkede seyahat edebileceği yönünde karar verdi. Mahkeme aldığı kararı Müslim’in avukatlarına resmen ileterek dosyayı tümden kapattı. 

 

ETİKETLER

salih müslimçekyapraggözaltıtürkiyeteröriade

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24