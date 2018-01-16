Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Uluslararası güçler göz yummaz

PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, TSK'nın olası ‘Afrin operasyonu’na uluslararası güçlerin göz yummayacağını söyledi.

Müslim, ‘saldırının gerçekleşmesi halinde’ savaşın Türkiye’ye sıçrayacağını öne sürerek “Türkiye’de rejimin yıkılmaya başlaması anlamına gelir” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, operasyonun Türkiye açısından iyi olmayacağını söyleyen Müslim, şöyle devam etti:

“Onlar da bunun farkında, uluslararası güçlerin hiçbiri bu saldırıya göz yummaz. Öte taraftan Kobane örneği var. Efrîn de hazırdır. Kürtler nerede olursa olsun kentlerine sahip çıkacaklardır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Efrîn’e saldırı bütün Kürtler saldırı demektir.”

Kobani dönemindeki eylemleri hatırlatan eski PYD başkanı, “Bu, Efrîn için daha da büyür. Kürt halkı bir bütünen ayaklanır. Topyekün bir savaşa döner” dedi.