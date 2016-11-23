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Salih Müslim: Türkiye’de hukuk yok, padişah fermanıyla yönetiliyor, bu yüzden kimse ciddiye almıyor!

Müslim hakkında çıkarılan yakalama kararına tepki gösterdi

23 Kasım 2016 01:12

PYD Lideri Salih Müslim, hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin olarak “Bizim Ankara saldırısıyla hiçbir ilgimiz yok. Herkes de bunu biliyor. Türkiye’de hukuk yok, padişah fermanıyla yönetiliyor. Mahkemeler bu fermanlarla yönetiliyor, bu yüzden de kimse artık ciddiye almıyor,” dedi.

Amerika’nın Sesi Kürtçe Yayın Bölümü’nün sorularını yanıtlayan Salih Müslim, Suriye’nin dışında hiçbir emelleri, hiçbir faaliyetleri olmadığını söyledi, “Biz halkımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.

Aralarında PYD lideri Salih Müslim’in de olduğu 48 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklama kararlarının Şubat ayında Ankara’da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olduğunu da yazdı. 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK ile bağlantılı TAK üstlenmişti.

Listede Avrupa’da yaşayan Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal ile Kuzey Irak’ta olduğu düşünülen PKK’nın 3 üst düzey ismi (Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin) ve PYD lideri Salih Müslim bulunuyor.

 

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