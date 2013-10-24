Salih Müslim, Irak sınırından geçemedi

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) engellemesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına geçemediğini söyledi.

Halen Suriye'de bulunan Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 gün Peşhabur Sınır Kapısı'nda bekledim, bırakmadılar. Ben ölen oğlumun taziyesine gelmek istediğimde Kürdistan yetkilileri, bana 'tamam gidebilirsin' dediler. Bayram boyunca da sınır kapıları açıktı. Ancak ben 17 Ekim'de kapıya gelip, geçmek istediğimde bırakmadılar. Irak üzerinden Avrupa'ya gidecektim, bırakmadılar. Demek ki bizi engellemek istiyorlar. Biz çaresiz kalmayacağız" dedi.

Engellemeyle ilgili olarak, "Bu, Mesut Barzani'nin işi değil" diyen Müslim, "KDP, bu işin içindedir. KDP, yapıyor bunları. KDP'nin ilk kurucu kadrosudur bu" görüşünü savundu.

Müslim, "neden sizi engelliyorlar" sorusuna, "Nedenini söylemiyorlar ama biz siyasi olduğunu biliyoruz. Cenevre 2 yaklaşıyor, bu ve benzeri diplomatik çalışmalarımızdan rahatsız oluyorlar. İzin verilmemesinin benim son konuşmalarımdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Şimdi Abdülhakim Beşar'ı (Suriye Kürt Demokrat Partisi Genel Başkanı) öne çıkarmak istiyorlar. Azadi Partisi'yle diğerlerini birleştirdiler, bunları komisyona soktular. Zorla birşeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu koalisyon meselesi de Kürt birliğine karşı çıkmak anlamına geliyor" cevabını verdi.

Müslim, izin çıkması durumunda Irak'a geçmeyeceğini belirterek, "Artık tavır koydum, çağırsalar da geçmeyeceğim. Başka şehirlere, başka çarelere bakacağız" ifadesini kullandı.

'Grupları değil, arkalarındaki gücü muhattap alıyoruz'

Müslim, AA muhabirinin, "Oğlumu vuran kurşun Türkiye'den geldi' şeklindeki açıklamanız ne anlama geliyor" sorusuna şu cevabı verdi: "Benim demecim oğlumu vuran kurşun Türkiye'den geldi' şeklinde değildi. O demeçte, benim oğlumu vuran grupları muhatap almıyoruz, esas onlara destek veren, onların arkasındaki güç kim? Buna bakmaz lazım demiştim."

Oğlunun Nusra Cephesi'ye yaşanan çatışmada ölmesinden sonra Türkiye'den de başsağlığı mesajlarını aldığını aktaran Müslim, "Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başsağlığı mesajını bana ilettiler. Nezakette bulundukları için kendilerine teşekkür ederim" dedi.