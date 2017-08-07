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Dünya

Salih Müslim: ABD ile ilişkilerimiz geçici

Müslim, "ABD Rakka operasyonu sonrası, Türkiye ile anlaşabilir" değerlendirmesi yaptı

07 Ağustos 2017 17:31

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Washington ile IŞİD sonrasına ait herhangi bir anlaşmalarının olmadığını belirterek, Rakka operasyonu sonrasında ABD’nin Türkiye ile anlaşabileceğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarda bulunan Müslim, ABD’nin Rojava'daki  varlığı ile ilgili olarak, “Şu an var olan Amerikalı merkezler geçici bir süre için buradalar. Amerikalılar savaştaki gerekli uzman ve danışmanlıkları gereği buradalar. IŞİD sonrası süreç için de herhangi bir anlaşma veya söz yoktur.” dedi.

"ABD, Türkiye ile anlaşacak"

Rakka operasyonu sonrasında ABD’nin kendi çıkarları için Türkiye ile anlaşacağını dile getiren Müslim, “Ama bunun için de tedbirlerimizi aldık. Federal Suriye için bizim açık projelerimiz var. Kim kiminle anlaşıyor, bizim için önemli değil. Her zaman da kendimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

ABD ile siyasi hiçbir anlaşmalarının olmadığını belirten Salih Müslim, sadece IŞİD ile mücadelede uluslararası koalisyon ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

"Bağımsızlık için savaşmıyoruz"

PYD  Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’de hiçbir zaman bağımsız bir Kürt bölgesi için savaşmadıklarını ifade eden Müslim, şöyle konuştu: “Biz Suriye Kürdistanı rüyası için veya bağımsız bir Kürt bölgesi için çalışmıyoruz. SDG geniş bir yeri özgürleştirip Suriye’de ikinci bir güç olup bir çok başarı topladığında içerisinde sadece Kürt güçleri değil Arap, Süryani ve Türkmenler de vardı.”

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