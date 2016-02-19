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“Salih Muhammed Neccar, Kobanê'den Türkiye'ye sığınmış”

Ankara'da bombalı araçla yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı

19 Şubat 2016 09:26

Ankara’da 28 kişinin öldüğü askeri servis araçlarına bombalı saldırının faili, Sultanahmet saldırısındaki gibi Suriyeli çıktı. 24 yaşındaki Salih Muhammed Neccar, IŞİD’in Kobanê’ye saldırmasının ardından Temmuz 2015’te kaçarak Türkiye’ye sığındığı iddia edildi. Türkiye’de biyometrik kimlik verilen Neccar, daha sonra birkaç kez Suriye’ye gidip gelmişti.

Başkentte yüksek güvenlikli hassas bölgede askeri servis otobüslerine yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısının hemen ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Olay Yeri ve Kriminal inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği noktada detaylı inceleme yaptı. Sabaha kadar süren çalışmalarda saldırganın kimliğine ulaşıldı.

Patlamanın ardından demir yığınına dönen araçta bulunan parmaktan saldırganın kimliği ortaya çıkarıldı. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, intihar bombacısının, IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından 8 Temmuz 2015’te sığınmacılarla birlikte Kamışlı’dan Türkiye’ye giren Salih Muhammed Neccar olduğu belirlendi.

Neccar’ın, Sultanahmet’te 12 Ocak’taki canlı bomba eylemini yapan Suriyeli IŞİD’li Nabil Fadlı gibi Türkiye’ye girişte kayıt altına alındığı, parmak izi ve kimlik bilgilerinin tespiti sonrasında kendisine biyometrik kimlik verildiği bildirildi. Suriye’deki Kürt bölgesi Rojava’ya bağlı Amuda doğumlu olan 24 yaşındaki Neccar’ın, Türkiye’ye geldikten sonra da birçok kez Suriye’ye gittiği, belli süreler kaldıktan sonra tekrar döndüğü öğrenildi.

Saldırıda kullanılan patlayıcının özelliğiyle ilgili de bulgulara ulaşıldı. Plastik patlayıcı ile TNT’nin karıştırılarak etkisinin arttırılmak istendiği, ilk kez bu tip bir patlayıcının bir terör saldırısında kullanıldığı öne sürüldü. Saldırının şiddeti göz önüne alındığında ise patlayıcının 300 kiloya yakın olduğu değerlendirildi.

 

7 ilde operasyon, 14 gözaltı

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, eşzamanlı operasyon başlatıldığını belirterek, İstanbul, Adana, Bolu, Tekirdağ, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ala, gözaltına alınanların bombalı saldırıyla bağlantılarının büyük oranda tespit edildiğini bildirdi.

 

 

 

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