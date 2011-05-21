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Dünya

SALİH: KONTROLÜ EL KAİDE ELE ALACAK SANA (A.A)

21 Mayıs 2011 22:53

-SALİH: KONTROLÜ EL KAİDE ELE ALACAK SANA (A.A) - 21.05.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, kendisinden sonra ülkeye El Kaide'nin egemen olacağı tehdidinde bulundu. Ülkedeki krizi sona erdirmek için yapılan öneriyi "darbe" olarak nitelendiren Salih, güvenlik güçlerine hitap ettiği bir toplantıda, geleceğin şimdikinden daha kötü olacağını belirterek, "Amerikalılara ve Avrupalılara sesleniyorum, El Kaide geliyor ve kontrolü ele alacak" dedi. Bu sözleriyle çelişkili işaretler veren Salih, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) iktidar değişimi planını imzalama niyetinde olduğunu ima ederek, "kanı durdurmak için girişimi kabul ettik" dedi. İstifa etmesi için kendisini ikna etmeye çalışan Arap yarımadasındaki komşularını da eleştiren Salih, bu ülkeleri genç protestoculara para akıtmakla suçladı. KİK'in planı, anlaşmanın imzalanmasından itibaren 30 gün içinde istifa etmesi halinde Salih'e kovuşturmadan muaf olması olanağı sağlıyor.

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