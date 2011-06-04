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Dünya

SALİH HALKIN ÖNÜNE ÇIKIŞINI ERTELEDİ SANA (A.A) 

04 Haziran 2011 00:02

-SALİH HALKIN ÖNÜNE ÇIKIŞINI ERTELEDİ SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen Enformasyon Bakanı Yardımcısı, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yaralarının kısa sürede iyileşmesini beklediklerini söyledi. Bakan Yardımcısı Abdu El Cenadi, Salih'in sağlığını etkileyen bir durum olmadığını belirtti. El Cenadi, yaralandığının bildirilmesinden sonra halka hitap edeceği açıklanan Salih'in, yüzündeki çizikler nedeniyle konuşmasını ertelediğini kaydetti. Bakan Yardımcısı, Salih'in tedavisi biter bitmez en kısa sürede basının önüne çıkacağını söyledi. Devlet Başkanlığı Sarayındaki camiye düzenlenen saldırıda yaralanan Salih'in askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti. Bu arada bir yetkili, saldırıda ölen muhafız sayısının 6 olduğunu söyledi. Aynı yetkili, saldırıda 8 üst düzey yetkilinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda 4 muhafızın öldüğü, bazı üst düzey yetkililerin yaralandığı açıklanmıştı.

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