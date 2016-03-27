T24 LogoT24 Logo
Spor

Salih Dursun hakemi omuzlarına aldı

Trabzon Bölgesi hakemi Ali Şükrü Beldüz jübilesini Avni Aker'de yaptı

27 Mart 2016 19:39

Trabzonspor'un PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Avni Aker'de oynadığı dostluk maçında Trabzon Bölgesi hakemi Ali Şükrü Beldüz jübilesini yaptı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yöneten hakem Ali Şükrü Beldüz sahayı Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un omuzlarında alkışlar arasında terk etti.

Hürriyet’in haberine göre, kariyerine Avni Aker'de nokta koyan Trabzonlu hakeme saha kenarında yardımcıları tarafından çiçek verildi. Karşılaşmayı kalan dakikadan Bülent Birincioğlu devraldı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray karşılaşmasında hakem Deniz Ateş Bitnel'i kırmızı kart göstererek protesto eden ve Türkiye'nin gündemine oturan Salih Dursun bu kez jübilesini yapan Ali Şükrü Beldüz'ü omuzlarına alarak farklı bir mesaj verdi.

ETİKETLER

salih dursun haber hakem avni aker samsunspor jübile trabzonspor

İlgili Haberler

"Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Bitnel sezonu kapattı, FIFA kokartını da kaybedebilir!"

TFF hakem gözlemcileri, Bitnel’e 6.4 notunu verdi

Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun'a üç maçtan men ve para cezası

PFDK'ya sevk edilen Trabzospor Başkanı Muharrem Usta ceza almadı

Salih Dursun'un ismi caddeye verildi

Salih Dursun, Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle gündeme gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24