Salih Dursun hakemi omuzlarına aldı

Trabzonspor'un PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Avni Aker'de oynadığı dostluk maçında Trabzon Bölgesi hakemi Ali Şükrü Beldüz jübilesini yaptı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yöneten hakem Ali Şükrü Beldüz sahayı Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un omuzlarında alkışlar arasında terk etti.

Hürriyet’in haberine göre, kariyerine Avni Aker'de nokta koyan Trabzonlu hakeme saha kenarında yardımcıları tarafından çiçek verildi. Karşılaşmayı kalan dakikadan Bülent Birincioğlu devraldı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray karşılaşmasında hakem Deniz Ateş Bitnel'i kırmızı kart göstererek protesto eden ve Türkiye'nin gündemine oturan Salih Dursun bu kez jübilesini yapan Ali Şükrü Beldüz'ü omuzlarına alarak farklı bir mesaj verdi.