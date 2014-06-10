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Spor

Salih bu hafta Roma’da

La Gazzetta dello Sport’a göre Salih Uçan birkaç güne İtalya’da olacak

10 Haziran 2014 10:58

İtalya Serie A’yı ikinci bitiren Roma, aylardır peşinde olduğu Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Salih Uçan’la sözleşme imzalayacak.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Salih, Roma ile söz kesti. İtalyan devi, başkan Aziz Yıldırım’ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe’ye 6 ay içerisinde iki taksitle 10 milyon Euro ödeyecek.

Salih ise, bu hafta Roma’nın Trigoria Tesisleri’nde sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzalayacak.

Bu arada transfer ücretinin yüzde 10’u Salih Uçan’ın yetiştiği Bucaspor’a aktarılacak.

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