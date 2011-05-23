-SALİH, BEA'DAN ÖZÜR DİLEDİ DUBAİ (A.A) - 23.05.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Büyükelçiliğinin, kendisine bağlı silahlı militanlar tarafından kuşatılmasının ardından, BAE'den özür diledi. BAE haber ajansı, Yemen Devlet Başkanı Salih'in, BAE Emiri Şeyh Abdullah bin Zahid El Nahayan'ı arayarak, kuşatmadan dolayı özür dilediğini kaydetti. Yemen'deki siyasi krize çözüm için BAE'nin Sana'daki büyükelçiliğinde görüşmelerde bulunan ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri büyükelçileri, dünkü kuşatma üzerine büyükelçilikte mahsur kalmış ve helikopterle dışarı çıkartılmışlardı. Büyükelçiliği birkaç saat süreyle kuşatan Yemenli militanlar, bağlı oldukları Devlet Başkanı Abdullah Salih'in görevde kalmasını, anlaşma gereği bir ay içinde istifadan vazgeçmesini istiyor.