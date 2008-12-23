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Yaşam

Salı Pazarı'nda olay!

Salı Pazarı'nda zabıtalarla esnafın kavgasında tezgâh demirleri havada uçuştu. Polis biber gazıyla müdahale etti.

23 Aralık 2008 02:00

Salı Pazarı'nda olaylar çıktı. Zabıtalarla esnaf kavga etti. Tezgâh demirlerinin havada uçuştuğu kavgaya, polis biber gazıyla müdahale etti.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarının, yeni yeri olan Fikirtepe'ye taşınmasına karşı çıkan 400'ü aşkın esnaf bugün de tezgâh açmak istedi. Tezgâhları kaldırmak için zabıta devreye girince olaylar çıktı. Bazı pazarcılar tezgâh demirlerini zabıtlara fırlattı.

Güvenlik önlemi alan polis, iki taraf arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Olaylar yaşanırken, Salı Pazarı'nın taşındığından haberdar olmayan bazı vatandaşların alışveriş yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Eski yerlerini terk etmek istemeyen ve sattıkları ürünleri yakmakla tehdit eden esnaf ile zabıta arasındaki gerginlik devam ediyor.

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