Salı Pazarı 'seyyar pazar'a döndü

Kadıköy’deki Salı Pazarı, 6 yılda 2'inci kez yer değiştiriyor. 2009 yılında Kadıköy Kuşdili’nden “Kültür ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi” kapsamında Hasanpaşa’ya taşınan Salı Pazarı şimdi de İBB Meclisi tarafından onaylanan Kadıköy Hasanpaşa Pazaryeri ve Zeminaltı Otopark Projesi nedeniyle pazar yeri ve otopark inşaatı için geçici olarak Merdivenköy’e taşınıyor.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, Salı Pazarı ilk olarak Kuşdili’nde yaygın ve dağınık bir halde konuşlanıyordu. Bunun önüne geçmek ve otopark ihtiyacını karşılamak için 2008 İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) karar alındı. 117 yıllık tarihi Salı Pazarı Kadıköy Hasanpaşa’ya taşındı. Salı Pazarı’nın yeri de “Kuşdili Çayırı Sabit Pazar, Kültür ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi” kapsamına alındı.

24 bin metrekare

Salı Pazarı’nın yeni büyüklüğü 32 bin 300 metrekare, otoparkının büyüklüğü ise 24 bin metrekare olacak. Salı Pazarı inşaat süresince Merdivenköy’de, E-5 ile Kurbağalıdere arasındaki Medeniyet Üniversitesi’ne ait alana kurulacak. Yeni pazar yerinin etrafında 3 metre genişliğindeki bant bisiklet yolu ve koşu bandı olarak düzenlendi. Bu güzergâhın devamında yer alan İncirli Bostan Camisi’ne bitişik alan da parka ayrıldı. Parkta çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve dinlenme alanları bulunuyor. Kurbağalı Dere tarafından pazar alanına ulaşımın sağlanabilmesi için de 2 çelik köprü yapıldı.