Salı günü parçalı güneş tutulması olacak

T24 - 2011'in ilk Güneş tutulması 4 Ocak Salı günü gerçekleşecek. Parçalı Güneş Tutulması, Türkiye'den de gözlemlenebilecek.





Parçalı Güneş Tutulması İsveç'in kuzeyi başta olmak üzere Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'dan görülebilecek. Ay'ın yarı gölgesi Dünya yüzeyine ilk olarak Cezayir'in kuzeyinden değecek (TSİ 08.40), daha sonra doğuya doğru hareket edecek.



Parçalı Güneş Tutulması, Türkiye'den de gözlemlenebilecek. 2011'de 4 Parçalı Güneş Tutulması ve 2 Tam Ay Tutulması bekleniyor.





Son Güneş tutulması Güney Pasifik'te 11 Temmuz 2010'da meydana geldi. Bir sonraki Güneş tutulmasının ise 13 Kasım 2012'de olması bekleniyor.



