Salgının THY'ye ilk etkisi: Mart'ta yolcu sayısı yüzde 53 azaldı

THY'den yapılan açıklama, Koronavirüs'ün şirkete etkisini ortaya koydu. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı Mart ayı verilerine göre geçen yılın aynı ayında 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı yüzde 53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 59,1 düştü.

Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile yüzde 63,3 olarak gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer (Transit) Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 60,1 oranında bir azalış gerçekleşti.

Kargodaki düşüş ise sınırlı kaldı: Taşınan kargo-posta, Mart 2019 döneminde 139.744 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8,5'luk azalışla 127.869 tona düştü.

Üç aylık azalış yüzde 20

KAP'a yapılan açıklamada üç aylık verilere de yer verildi. Buna göre Ocak-Mart 2019 döneminde 16,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 20'lik azalışla 13,4 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 24,2'lik ve dış hatlarda yüzde 16,7'lik bir azalış kaydedildi.