Salgının ilk 20 günde devlete faturası: 43.7 milyar lira bütçe açığı

Bütçe açığı Koronavirüs’ün Türkiye’de ilk kez görüldüğü Mart ayında patladı. Mart ayında merkezi yönetim bütçesi, 43.7 milyar TL açık verdi. Geçen yılın Mart ayında 41.1 milyar TL, Şubat 2020'de 71.7 milyar TL olan toplam vergi gelirleri, salgının ortaya çıktığı 2020 Mart’ında yüzde 10.1 düşerek 36.9 milyar TL'ye geriledi. Böylece 2020 yılı geneli için öngörülen bütçe açığının yaklaşık üçte birine Mart ayında ulaşılmış oldu. 2020 bütçesinde 139 milyar liralık açık öngörülmüştü.

Hangi vergiler düştü?

Vergi gelirlerindeki gerilemede gelirler ve kurumlar vergileri ile KDV gelirlerindeki büyük düşüşler etkili oldu. Kurumlar vergisi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.1, gelirler vergisi yüzde 16.6, ithalden alınan vergi ise yüzde 7.5 düştü. KDV gelirlerindeki düşüş ise yüzde 397’yi buldu. Salgın patlayınca KDV beyannamelerinin verilmesi ertelenmişti.

Buna karşılık özel tüketim vergisi (ÖTV) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.4 artarak 13.3 milyar liraya çıktı.

Bütçe harcamaları ise Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 artışla 912 milyar TL'ye yükseldi. Harcamalar bir önceki aya göre 3.5 azaldı.

Faiz dışı denge bozuldu

Faiz dışı denge de Mart'ta 32.4 milyar TL açık verdi. Böylece, 12 aylık faiz dışı denge 7 milyar TL fazladan 12.3 milyar TL açığa geriledi.