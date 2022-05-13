Salgının başından bu yana ilk Covid vakaları açıklanmıştı; Kuzey Kore'de 6 kişinin öldüğü duyuruldu

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Kuzey Kore, Covid-19 pandemisinde iki yılın ardından ilk defa ülkede salgının patlak verdiğini duyurduktan ve başkentte tam kapanma ilan ettikten sonra Covid ölümlerini de açıkladı.

Kuzey Kore resmi devlet ajansı KCNA, Covid-19 nedeniyle ülkede altı kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerden birinin Omicron varyantıyla enfekte olduğunu açıkladı.

KCNA, ülkede nisan sonundan bu yana kaynağı bilinmeyen bir ateş salgını başlamasından bu yana 187 bin 800 kişinin izole edildiği ve tedavi edildiğini aktardı. 350 bin kişinin ateş semptomu gösterdiği belirtildi.

Kuzey Kore hükûmeti, başkent Pyongyang’daki salgınla mücadele için maksimum acil durum önlemleri uygulamasına geçildiğini sölymeişti.

Uzmanlar, 26 milyon nüfuslu ülkede çok az insanın aşı olmuş olabileceğini tahmin ediyor.