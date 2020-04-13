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Ekonomi

Salgından önceki son ay sanayi üretimi yüzde 7.5 arttı

13 Nisan 2020 10:34

Şubat ayında sanayi üretimi yüzde 7,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 artış gösterdi.

Aylık bazda yapılan analize göre ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış sağladı.

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