Salgından önce Zoom'a yatırım yapan 91 yaşındaki adam, 2,15 milyar dolar kazandı
10 Nisan 2020 18:14
Son dönemim popüler uygulaması Zoom’a salgın öncesi dönemde yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Kong’lu iş insanının hisselerin değeri bir yılda 850 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldi. Zoom’un kurucusu da son aylardaki artış ile en zenginleri listesinde 245’inci sıraya yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.
Kullanıcılarına online toplantı imkanı sağlayan Zoom, evden çalışanlar için vazgeçilmez bir uygulama haline geldi. Son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
Bloomberg’de yer alan habere göre şu anda 200 milyon aktif kullanıcısı olan Zoom'a yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Konglu milyarder Li Ka-shing’un 850 milyon dolara aldığı Zoom hisseleri bir yıl içinde 3 milyar dolar değere ulaştı.
Geçen yıl aldığı yüzde 8,6’luk Zoom hissesi alan Li Ka-shing sosyal izolasyon ile birlikte popüler hale gelen uygulamanın artan piyasa değeri sayesinde kısa sürede 2 milyar 150 milyon dolar kazanmış oldu.
Zoom’un kurucusu Eric Yuan da, sene başından bu yana servetini 2,9 milyar dolar artırdı. Son hesaplamalara göre Yuan’ın serveti 6,5 milyar dolara yükseldi.
Aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma imkanı tanıyan Zoom’un kurucusu bu artışın ardından en zenginler listesinde 245’inci sıraya yükseldi.