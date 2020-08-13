Salgında internet kullanımı artınca Türk Telekom'un kârı patladı

Türk Telekom 2020’nin ikinci üç aylık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 126 artışla 980 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan kâr tutarı, konsensüs beklenti olan 815 milyon TL’den yüzde 20 daha yüksek.

Sabit genişbant segmentindeki yüksek satışların etkisiyle satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 6,9 milyar TL oldu.

Mobil gelirler zayıf

Satış gelirleri, genişbant gelirlerinde devam eden abone artışlarından ve abone başına gelir artışlarından olumlu etkilenirken, mobil gelirler, abone sayısındaki çeyreksel bazda hafif düşüş nedeniyle bir miktar zayıf kaldı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü kârlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor” şeklinde konuştu.