'Salgın, sahte iş kaybı yaratabilir'

Uzmanların ‘Hasta olan işe gitmesin’ uyarıları, iş dünyasında salgın durumunda olası iş kaybının yanında, sahte iş kayıpları konusunda da endişe yarattı.



Domuz gribi tehdidi iş dünyasını da korkuttu. Uzmanların ‘Hasta olan işe gitmesin’ önerileri iş dünyasında farklı tepkilere yol açtı.



İş çevrelerinde, salgın durumunda olası iş kaybının yanı sıra sahte iş kayıplarından da endişe ediliyor. İş âleminin bu konudaki görüşleri şöyle:



İSO Başkanı Tanıl Küçük: Salgının ileri boyutlarda olacağını düşünmek istemiyoruz. Reel ekonomi açısından maliyeti ağır olur. Her kurumun kendi iş güvenliği için çalışanını bilgilendirmesi gerekir. Temkinli davranmalıyız ama panik havası yaratmamalıyız.



İTHİB Başkanı İsmail Gülle: Domuz gribi her şeyden önce psikolojik bir etki yaratıyor. Türkiye’nin tanıtımına olumsuz etki yapacaktır. Önümüzdeki dönem yaygınlaşırsa bazı fabrikalar da tatil edilebilir.

TOBB Kadın Girişimci Kurulu Başkanı Aynur Bektaş: Kurumsallaşmış firmalarda domuz grubu nedeniyle sahte iş kaybı olacağını düşünmüyorum. Şirket doktorları çalışanların ateşini anında ölçüyor. Münferit sahte iş kayıpları olabilir. Bu da merdivenaltı üretim yapanlarda olur.



TGSD Başkanı Ahmet Nakkaş: Hastalık yayılırsa iş kayıpları olacaktır. Tekstil gibi emek yoğun sektörleri tehdit edebilir. Alınacak tedbirlerle ilgili yaptırımlar ve tedbirin derecesini hükümet belirlemeli.

Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane: Tüm çalışanlarımıza domuz gribi aşısı yaptırmaya karar verdik. Aşı için başvurduk. Mutlaka sıra gelecektir. Aşının kişibaşı 50-100 lira arasında olması bekleniyor. Biz 3 bin 200 kişiyiz. Bu da 200 bin dolar demek.



İTKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: İş kaybıyla ilgili sektörlerden olumsuz bir haber gelmedi. Hastalığın yaygınlaşmasıyla fabrikalarda bu tür sıkıntılar olabilir. Kamunun tedbir alma noktasında özel sektörle birlikte çalışması gerekir. Fabrikalarda aşı kampanyası ve bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir.

Orka Grup Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: İş kaybına yol açacağını sanmıyorum. Bir süre önce de kuş gribi vardı. Ardından kene sorunu çıktı. Önlem alınmalı, panik yapmayalım.

