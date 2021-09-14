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Salgın korkusu İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü

"Günde 8 milyon kişi yolculuk yaparken sayı 900 binlere kadar düştü"

14 Eylül 2021 12:19

İstanbul'da Covid-19 pandemisinin etkisiyle toplu taşıma kullanımının yüzde 50'ye yakın düştüğü belirlendi. İBB verilerinden derlenen bilgiye göre, otobüs, metrobüs, şehir hatları, metro, tramvay ve özel deniz hatlarının ortalama olarak yoğunluğu yarı yarıya azaldı.

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