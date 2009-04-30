'Salgın evresi 6'ya çıkmayacak'

Gribe domuz demeyin!

Domuz gribine hızlı teşhis

DSÖ'nün grip salgınlarıyla ilgili şefi Keiji Fukuda, doğrulanan domuz gribi vakalarının 148'ten 236'ya çıktığını belirterek, bu vakaların büyük çoğunluğunun Meksika'da olduğunu söyledi.Fukuda, Meksika'da doğrulanmış domuz gribi vakalarının 7'si ölümlü olmak üzere 26'dan 97'ye çıktığını ifade etti.Domuz gribi salgın evresini en üst seviyeye çıkarmak için gerekçe olmadığını da vurgulayan Fukuda, İsviçreli ilaç firması Roche'un hastalıkla mücadele için Tamiflu ilacı üretimini artıracağını bildirdiğini kaydetti.DSÖ dün domuz gribi salgın evresini 4'ten bir üst evre olan 5'e çıkarmıştı. DSÖ, salgın evrelerini 1 ila 6 arasında derecelendiriyor. En üst evre ise 6.